Vermisst: Tirolerin (57) spurlos verschwunden

Die 57-Jährige hatte am Dienstag, gegen 20.30 Uhr, ihre Wohnung in Vomp verlassen. „Laut aktuellem Ermittlungsstand fuhr sie mit einem Taxi nach Schwaz. Der Taxifahrer gab an, dass sie in der ,Mag. Außerhofer Straße‘ ausgestiegen und in Richtung ,Dr. Karl-Psenner-Straße‘ gegangen sein“, schildern die Ermittler.