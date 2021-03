Bundesregierung hebt Reisewarnung für Tirol auf

Die Reisewarnung hatte seit rund einem Monat bestanden, nachdem in Tirol die südafrikanische Virusvariante vermehrt aufgetreten war. Mit 12. Februar waren an den Tiroler Grenzen Ausreisekontrollen gestartet worden, um die Ausbreitung der Mutation in andere Bundesländer zu verhindern. Am Donnerstag wurde bekannt, dass im Zuge dieser Maßnahmen insgesamt fast 430.000 Personen überprüft wurden. 4733 mussten an der Grenze umkehren, weil sie keinen negativen Corona-Test dabei hatten.