Freude am Lesen soll wieder im Trend liegen

Der auf fünf Jahre ausgerichtete Plan umfasst ein Maßnahmenpaket zur Stärkung heimischer Büchereien, in das eine Million Euro investiert werden soll. „Das Bibliothekswesen hat bereits eine sichtbare Aufwertung erfahren. Wir arbeiten aber daran, dass die Büchereien noch mehr genutzt werden. Die Menschen sollen den Mehrwert in Zukunft viel deutlicher spüren können“, so Landeschef Hans Peter Doskozil.