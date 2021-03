Matthew McConaughey will Texas-Gouverneur werden

Der Schauspieler und mehrfache Vater, der seit 2019 auch an seiner Alma Mater der Universität von Texas Professor ist, hat in dem Podcast „The Balanced Voice“ darüber gesprochen, dass er sich frage, was nun wohl der nächste Schritt in seinem Leben sein wird. „Ich denke über eine Führungsrolle nach“, so McConaughey, „weil ich glaube, ich habe einige Dinge zu lehren und zu teilen.“