Größere Schneemengen für relativ wenig Aufwand

Als einer der weltweit größten Anbieter innovativer Beschneiungslösungen plant und baut die Firma TechnoAlpin schlüsselfertige Beschneiungsanlagen für Skigebiete in mehr als 50 Ländern der Welt. Eine besondere Bedeutung nimmt dabei der Österreich-Standort in Volders ein, wo seit fünf Jahren das Ersatzteil-Management für die gesamte Unternehmensgruppe abgewickelt wird. „TechnoAlpin arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung der gesamten Produktpalette. Übergeordnetes Ziel ist dabei die Optimierung in den Bereichen Effizienz und Schneileistung“, heißt es seitens des Unternehmens.