Rainer Schönfelder: Vom Skizirkus in Showmanege

„Unterhaltung ist jetzt besonders wichtig“

Das spaltete das rot-weiß-rote Skilager: „Die einen haben gesagt, der ist super, die anderen haben gemeint: ein Vollidiot.“ Damit hat er zu leben gelernt und kann sich mittlerweile „wahnsinnig darüber amüsieren, was Leute in Dinge hineininterpretieren, die gar keine große Bedeutung haben“. Die Bezeichnung Clown nimmt er als Kompliment: „Die Hofnarren waren ja früher angestellt, um in schwierigen Zeiten Depressionen aus den Köpfen der Leute zu kriegen. Wir sind gerade auch in einer schwierigen Zeit, darum ist Unterhaltung jetzt besonders wichtig.“