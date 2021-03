4 Millionen zusätzliche Biontech-Impfdosen für EU

Die Hersteller des mRNA-Impfstoffs Biontech und Pfizer wollen schon in den nächsten zwei Wochen vier Millionen zusätzliche Dosen an die Europäische Union liefern. Der zusätzliche Impfstoff soll gezielt dafür verwendet werden, die Ausbreitung der Virus-Mutationen in Corona-Hotspots - wie dem Tiroler Bezirk Schwaz - besser in den Griff zu bekommen. Das erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel.