Mit negativem Coronatest darf man ins Krankenhaus

Aufatmen bei Patienten und ihren Angehörigen: Ab sofort dürfen die Liebsten wieder besucht werden. Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Krankenhausbetriebsgesellschaft, bittet allerdings, Angehörige nur bei längeren Aufenthalten zu besuchen, um so das Risiko einer Virusverbreitung zu reduzieren. Die Besuchszeiten werden für alle Spitäler, mit Ausnahme des LKH Rankweil, einheitlich sein - nämlich täglich von 14 bis 16 Uhr, am Montag und am Donnerstag sind Besuche auch zwischen 18.30 und 19.30 Uhr gestattet.