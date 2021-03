Hanf-Plantage in Liezener Gasthaus aufgeflogen

Polizisten aus Hallein (Salzburg) bekamen einen Tipp: In einem leer stehenden Gasthaus in Liezen werde angeblich eine Indoor-Hanfpantage betrieben. Nach umfangreichen Ermittlungen gab es am Montagabend eine Hausdurchsuchung. Dabei konnten in zwei Gästezimmern 166 Cannabispflanzen sowie dazugehöriges Equipment sichergestellt werden.