„Unverzeihbarer Fehler“ - Vorwürfe gegen Ronaldo

Es ist einfach zum Haare-Raufen für Cristiano Ronaldo. Drittes Jahr bei Juventus und wieder kein Erfolg in der Champions League. Nach dem gestrigen 3:2-Sieg in Verlängerung gegen Porto, der wegen der Auswärtstorregel das Aus für Juventus bedeutete, steht der fünffache Weltfußballer eindeutig in der Kritik. Sein Fehler vor dem 2:2 sei unverzeihbar, meint ein Ex-Star-Trainer.