Tiroler Ski-Talent fährt halbnackt Streif hinunter

Verrückt! Der Tiroler Nicolas Hofer, Vorläufe beim Hahnenkammrennen im Jänner, raste nun erneut die Streif in Kitzbühle hinunter - gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Felix Klinger aus Deutschland. „Das war eine spontane Aktion“, wird der Oberndorfer vom Schweizer „Blick“ zitiert. „Mein Kollege und ich haben an diesem Vormittag zuerst ganz seriös trainiert. Weil die Temperaturen so hoch waren, haben wir uns für diesen Streifzug in kurzen Hosen entschieden.“