Erneute Tragödie: 1776 Rinder eingesperrt

Doppelt so viele Rinder, die gleiche Tortur: Wie zuvor der „Karim Allah“ wird auch der „Elbeik“ bereits seit beinahe drei Monaten die Entladung der Tiere an Bord verweigert. Dieses Mal sind es 1776 Jungbullen, die derzeit vor Kalamata in Griechenland stehen und nach einer fast dreimonatigen Irrfahrt auf dem Weg zurück in den Heimathafen Tarragona in Spanien sind. Auch sie sind angeblich mit der Blauzungenkrankheit infiziert.