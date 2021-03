Interesse an Impfung im Pongau ist groß

In drei Salzburger Gemeinden ist das Infektionsgeschehen so groß, dass dort alle Über-65-Jährigen geimpft werden. In Bad Hofgastein soll das mittels einer Impfstraße vom Roten Kreuz, in Unken und Radstadt mit den Impf-Ordinationen im Lauf der nächsten zwei Wochen umgesetzt werden. „Das sollte kein Problem sein, die Kapazitäten sind durchkalkuliert“, hieß es von einem Sprecher des Landeshauptmanns. Eine Impfordination gibt es in Unken, drei in Radstadt und weitere drei im benachbarten Altenmarkt. An jeweils drei Tagen sollen so ungefähr 1600 Personen geimpft werden – am Montagnachmittag gab es bereits 1325 Anmeldungen.