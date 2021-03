Oberösterreicher schoss achtmal auf Ex-Freundin

Angeklagter stieg in Katzenzimmer ein

Deswegen stieg er in der Nacht auf den 23. Februar 2020 über das Katzenzimmer in das Haus seiner Ex-Freundin ein. Warum so? „Weil er keinen Aufruhr wollte. Er wollte auch seine Waffe zurückholen, die sie ihm nicht gab.“ – „Ich wollte die Situation beruhigen, weil ja viel vorgefallen ist, damit jeder sein Leben weiterleben kann“, sagt der Angeklagte.