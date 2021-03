Tödlicher Absturz nach Trinkgelage mit Freunden

Was tragisch endete, hat harmlos begonnen: Am Samstagnachmittag besuchte der 48-Jährige einen Freund in Langen bei Bregenz, dabei wurden erhebliche Mengen an Alkohol konsumiert. Später machte er sich auf den Weg, um einen weiteren Bekannten, der ebenfalls im Ort lebt, zu besuchen. Im Beisein von zwei anderen Männern wurde bei diesem weitergefeiert. Am späten Nachmittag verließ der inzwischen stark alkoholisierte 48-Jährige plötzlich die Runde. Nachdem er in weiterer Folge nicht mehr auftauchte, machten sich seine Kumpels auf die Suche nach ihm.