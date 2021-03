Promi-Unterstützung für Meghan: „Stehen dir bei!“

„Es tut mir leid, wenn ich dich beleidigt habe“

Die aus der US Realityshow „Desperate Housewives of New York“ bekannte Bethenny Frankel entschuldigte sich laut „Enterpress News“ sogar bei Meghan für eine garstige Twitter-Breitseite vor dem Interview: „Unter solch emotionalen Druck und Rassismus muss man sich machtlos fühlen und ersticken. Es tut mir leid, wenn ich dir wehgetan oder dich beleidigt habe!“