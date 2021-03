Das Mozarteum ist zurzeit eine Baustelle

Die historischen Räume und Konzertsäle der Stiftung Mozarteum zählen zu Salzburgs Schmuckstücken, doch auch an ihnen nagt der Zahn der Zeit. Mit Unterbrechungen für die Festspiele und die Mozartwoche wird das Areal an der Schwarzstraße deshalb renoviert und erweitert, um im Sommer 2022 in neuem Glanz zu erstrahlen. Etwa neun Millionen Euro sind dafür von der Stiftung Mozarteum veranschlagt.