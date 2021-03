Virenfreie Luft für die Feuerwehren in Spittal

Für ihre feinstaubfilternde „Greenbox“ ist das Spittaler Unternehmen Better Air seit langem bekannt, Corona stellte alle vor neue Herausforderungen: Es galt, eine neue Technologie auf den Markt zu bringen, um die Luft virenfrei zu machen. Geschäftsführer Toni Kluge und sein Team entwickelten also neue Geräte, die in den Innenbereichen Bakterien und Viren zu 99,95 Prozent aus der Luft filtern.