Impf-Termine für drei Salzburger Orte stehen fest

Dann werden sie auf Wunsch in die im Ortsgebiet ansässige Impfordination ein- oder umgetragen. Bereits vorgemerkte Personen werden in den nächsten Tagen zur Terminvereinbarung verständigt. Dies erfolge über SMS, E-Mail oder telefonisch von der Impfstelle. In Bad Hofgastein stehe für 12. bis 14. März eine Impfstraße des Roten Kreuzes in der BORG-Turnhalle zur Verfügung. In Radstadt und Unken werden die Impfungen in den Impfordinationen durchgeführt.