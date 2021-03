Mega-Bock! Arsenal-Star „schenkt“ Gegner ein Tor

Der FC Arsenal hat in der Premier League beim 1:1 in Burnley einen weiteren unglücklichen Auftritt abgeliefert. Zwar gingen die spielerisch klar überlegenen „Gunners“ durch Pierre-Emerick Aubameyang früh in Führung (6.), ein schwerer Patzer von Granit Xhaka brachte die Gäste aber um die volle Punkteausbeute.