Rotkreuz-Mission in Ruanda: Grazerin hilft vor Ort

Ruanda steht zwar wirtschaftlich auf soliden Beinen, die Arbeitslosigkeit ist niedrig und die Armut zuletzt stark gesunken, einen geregelten Rettungsbetrieb gibt es aber nicht. Wer sich im ländlichen Raum etwa verletzt, muss sich entweder von einem Helfer der Gemeinde - meist per Moped - in ein Gesundheitszentrum bringen lassen oder es irgendwie selbst dorthin schaffen. Damit soll mit Know-how aus Österreich aber bald Schluss sein. Thomas: „Als Sanitäterin beeindruckt es mich sehr, 6000 Kilometer von der Heimat entfernt dieselbe Gemeinschaft zu erleben wie an den Rotkreuz-Ortsstellen in Österreich.“