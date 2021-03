Antonia Keßelring: Ihre Klienten sind Verzweifelte

„Ich suchte nach Beständigkeit“

Ein „Dahinter“, ein „Darüber“, „wir könnten viele Begriffe für das, was ich meine, verwenden.“ Für etwas, das nicht greifbar, sondern nur spürbar sein kann. Der Glaube an Gott. „Ich selbst bin mir sicher, dass er existiert. Irgendwo, irgendwie.“ Eine Überzeugung, die schon lange in ihr ist, „eigentlich von Jugend an“, als sie begann, nach dem, was wir Beständigkeit nennen, zu suchen. In der Unbeständigkeit, von der ihr Dasein von klein an geprägt gewesen ist.