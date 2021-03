Wirbel um Corona-Infektion bei Kuraufenthalt

Nun wirft der Mann den Kurbetreibern vor, zu wenig getestet zu haben. Diese widersprechen den Vorwürfen, es seien „alle gesetzlichen Verpflichtungen genauestens und in Abstimmung mit der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Land“ erfüllt worden, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von der Anwaltskanzlei an den ORF.