Hunderte Arbeiter sitzen auf Luxusliner fest

Wegen zwei Covid-19-Fällen sitzen in Bremerhaven Hunderte Arbeiter auf dem neu gebauten Kreuzfahrtschiff „Odyssey of the Seas“ fest. Sie dürfen den Luxusliner nach Anordnung des Hafenärztlichen Dienstes vorerst nicht verlassen, wie die deutsche Meyer-Werft am Samstag mitteilte.