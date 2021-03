Vorlesen und damit gewinnen

Lesen ist wichtig – und hat im Zuge der Corona-Pandemie wieder viel an Attraktivität gewonnen. Am 18. März ist nun offizieller Vorlesetag. „Vorlesen ist nicht nur für kleine Kinder gut. Vorlesen kennt keine Altersgrenzen“, motiviert Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner zum Lesen in den heimischen Familien.