Italien: Höchste Totenzahl seit Zweitem Weltkrieg

Bisher drei Millionen Infizierte in Italien

In Italien zählte das Gesundheitsministerium insgesamt bisher rund drei Millionen Menschen, die sich mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert haben. Offiziell sollte die Drei-Millionen-Schwelle am Freitagabend mit der täglichen Aktualisierung der Statistik überschritten werden. Nach Expertenangaben liegt die wirkliche Infizierten-Zahl allerdings höher. Denn manche Menschen merken nichts oder wenig von der Ansteckung und machen keinen Test.