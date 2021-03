„Luxus-Campus“ für Pfleger

Der Pflegeberuf – und das zeigt nicht nur die Coronakrise – wird immer wichtiger. Geeignete Kräfte sind aber Mangelware. Daher wird in Niederösterreich in die Ausbildung investiert. So soll in Grafenwörth im Bezirk Tulln ein neuer Campus in Kooperation von SeneCura mit Universitäten und Fachhochschulen entstehen.