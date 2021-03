Verseuchte Bezirke werden bei Bedarf „abgedichtet“

Auch K2-Personen werden getestet

Dabei wird vor allem auf auffälliges regionales Infektionsgeschehen geachtet, in Heimen, Gemeinden oder Betrieben bzw. auf breitflächige Streuung in der gesamten Region. Die weiteren Schritte: verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Information in regionalen Medien, Gemeinden und Betrieben. Das Contact Tracing wird breiter gefasst, nicht nur K1-, sondern auch K2-Personen getestet.