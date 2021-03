Bitter: Dauerbrenner verlässt Bärnbach/Köflach

Dieser Abgang war zu erwarten! Stojanovic hat eine bärenstarke Meisterschaft im Rückspiegel, erzielte bislang 98 Treffer für den Traditionsklub. Klar, dass da die Konkurrenz hellhörig wurde und gleich mehrere Vereine die Angel nach dem Kroaten auswarfen. Das Rennen machte jetzt Hard. Ein großer Karriereschritt für den 28-Jährigen, der seit 2018 bei Bärnbach/Köflach ist und einen großen Anteil am Aufstieg in die spusu Liga hatte.



Echte Bereicherung

„Jadranko Stojanovic ist aktuell der wohl beste Kreisläufer in der Liga und überzeugt sowohl vorne im Angriff als auch hinten in der Abwehr. Es freut uns daher sehr, dass es mit dem Transfer geklappt hat und er ab Herbst unsere Mannschaft mit seinem Kampfgeist und seiner Torgefährlichkeit verstärken wird. Er ist eine echte Bereicherung für uns und wir blicken sehr zuversichtlich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, sagt Hards Sportchef Thomas Huemer zum gelungenen Transfer.