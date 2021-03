„Ich habe definitiv Blut geleckt“

Das alles meisterte er aber bravourös, und als dann auch noch das Feedback der Juroren ausgesprochen positiv ausfiel, überkam ihn doch ein wenig der Stolz: „Sie haben sogar gesagt, dass ich das Mikro sehr professionell halten würde“, lacht er. Was ihn aber am meisten freute: Die Experten bescheinigten ihm großes Potenzial. An Schlaf sei nach der Show - verständlicherweise - nicht zu denken gewesen: „Um halb drei in der Nacht habe ich mir zusammen mit den anderen Kandidaten die Wiederholung im TV angeschaut. Zwei Stunden später konnte ich natürlich auch nicht mehr schlafen und bin darum direkt mit dem ersten Zug von Wien nach Hause gefahren. Mehr oder weniger die gesamte Zugfahrt habe ich damit verbracht, Glückwünsche und Nachrichten zu beantworten - echt gewaltig, wie viele Leute an mich gedacht haben. Darüber habe ich mich extrem gefreut!“