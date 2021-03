Vorarlberg: Tourengeher überlebt 150-Meter-Absturz

Am Mittwoch gegen 14.15 Uhr kam ein Skitourengeher in Egg im Bregenzerwald bei der Abfahrt vom Ifen aufgrund der eisigen Pistenverhältnisse zu Sturz und rutschte in der Folge über ein steiles Schneefeld rund 150 Meter ab. Durch den Absturz zog sich der Tourengeher Verletzungen am Hinterkopf und einen Bruch des kleinen Fingers zu. Der Verunglückte wurde mittels Tau geborgen und vom Notarzthubschrauber Gallus1 in das Krankenhaus Immenstadt (D) geflogen.