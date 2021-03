Richtige Strategie führte „Bullen“ ins Cup-Finale

Salzburg zeigte sich von einer deutlich besseren Seite als zuletzt in der Liga, steht zum achten Mal in Folge im Endspiel und könnte dort am 1. Mai im Duell mit dem LASK in Klagenfurt zum siebenten Mal in dieser Zeit triumphieren. „Unsere Konzentration und Aufmerksamkeit für diesen Gegner war sehr gut. Wir waren auch aggressiv. Ich bin sehr zufrieden mit der ganzen Gruppe. Wir haben gehofft, dass wir den Gegner mit unserer besten Leistung mehr ärgern können, und das ist uns gelungen. Insgesamt hat die Mannschaft in einem wichtigen Spiel großartig gespielt“, resümierte Marsch.