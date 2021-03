Crunch Time! Freerider machen Halt in Fieberbrunn

Crunch Time für die Freeride-World-Tour-Athleten in Fieberbrunn! Nachdem das ursprüngliche Wetterfenster in den kommenden Tagen als mögliche Eventtage ausgeschlossen wurde, ist das neue Wetterfenster auf den 10. bis 17. März erweitert worden. Die Organisatoren warten noch auf Neuschnee am Wildseeloder für den dritten Tourstopp.