„Tatort“-Star Friederike Kempter wieder schwanger

Dort war sie in der Rolle der Nadeshda Krusenstern 2020 nach 18 Jahren ausgeschieden. Die Figur Krusenstern stand ihrem Chef Frank Thiel von Anfang an als Assistentin zur Seite. In den ersten Fällen war sie noch Praktikantin, dann Kommissaranwärterin. 2015 wurde sie schließlich zur Oberkommissarin befördert.