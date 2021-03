Foda: „Hoffe bis zur EURO auf eine Steigerung“

Wie ist Ihre Gefühlslage 100 Tage vor der EURO?

Gemischt. Es gibt derzeit einige Spieler, die nicht regelmäßig zum Einsatz kommen. Dragovic, der in Leverkusen unregelmäßig spielt, Gregoritsch, der in Augsburg kaum eine Rolle spielt. Grbic, der in Lorient bloß Joker ist. Posch, den in Hoffenheim Corona stoppte.