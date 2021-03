Jetzt brauchen die 99ers schon ein Wunder

Dabei lief es für die 99ers im Bunker in Graz-Liebenau gegen Bratislava gleich nach Wunsch: Schon nach vier Minuten netzte Kainz zum 1:0 für die Grazer. Latta erhöhte im Mitteldrittel auf 2:0. Alles schien nach Plan zu laufen. Der so wichtige Sieg im Kampf um die Play-offs schien zum Greifen nahe. Doch es kam, wie es so oft in dieser Saison schon gekommen ist: Eine Strafe drehte das Spiel. Denn Bratislava-Stürmer Hults sorgte prompt in Überzahl für den Anschlusstreffer. Ein Weckruf für die Slowaken: Mrazik (50.) und Fortier trafen sogar noch zum 3:2. Knallhart! Auch für die 99ers. Den Grazern bleibt jetzt nur noch eine Mini-Chance. Villach und Linz sind vorne. Jetzt helfen nur noch Fehler der Konkurrenz und ein kleines Eishockey-Wunder: Die 99ers brauchen noch zwei Siege und müssen auf einen weiteren Umfaller der Villacher in den letzten zwei Partien hoffen.