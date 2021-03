Salzburg: österreichweit die meisten Infektionen

Die Infektionszahlen sind in Salzburg in den letzten Tagen stark gestiegen. So stark, dass Salzburg wieder die höchste 7-Tage-Inzidenz Österreichs hat. Der Wert liegt bei 202,5 – der Österreich-Schnitt ist bei 160. Noch vor einer Woche lag Salzburg bei einem Wert von 149,9. Am Dienstag wurden 237 Neuinfektionen gemeldet, die meisten davon kamen im Pongau und im Flachgau dazu. Gerade im Pongau ist der 7-Tage-Schnitt mit 486,5 besonders hoch. Zurzeit liegen 69 Patienten mit Covid im Spital, davon 16 auf einer Intensivstation.