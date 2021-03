Asphaltstück kommt teuer

Wer ein Grundstück kaufen will, muss mitunter recht tief in die Tasche greifen. Das trifft auch auf die Stadtgemeinde Neusiedl am See zu. Eines der pro Quadratmeter wohl teuersten – und kleinsten – Grundstücke des Landes befindet sich in der Stadt. Jedoch ist nicht die exklusive Lage der Grund für den Preis, sondern ein Rechtsstreit mit dem Eigentümer.