Zimmermeister bleibt auf der Erfolgsspur

Wir haben in den letzten Wochen Betriebe vor den Vorhang geholt, die der Corona-Krise die Stirn bieten und für Erfolgsgeschichten sorgen. In unserem letzten Teil ist es die Pfeiferhaus GmbH in Voitsberg. Dabei war auch bei Chef Christian Pfeifer zu Beginn der Krise die Verunsicherung groß. „Da hatten wir zwei Wochen komplett zugesperrt, weil keiner gewusst hat, was wirklich Sache ist.“ Seit dem Neustart im April gab es für das siebenköpfige Team, das spezialisiert auf Zu- und Umbauten und Fertigteilbauten ist (getreu dem Motto „Pfeiferhaus ist die Meisterhand, die für Sie plant, baut, koordiniert“), keine Verschnaufpause mehr. „Die Auftragslage war und ist schon sehr gut.“ Warum das so ist? „Die Menschen sind verunsichert, was die Zukunft bringt. Da wollen sie lieber einen sichereren Weg gehen und das Geld investieren.“