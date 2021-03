Viel Vertrauen! Sturm verlängert Trainerverträge

„Das Team von Thomas Hösele hat in den letzten Jahren herausragende Arbeit geleistet und viele junge Spieler weiterentwickelt. Die konstanten Leistungen in der Regionalliga freuen uns sehr. Alle drei verkörpern den steirischen Weg und wir wissen, dass unsere Talente bei ihnen auch weiterhin gut aufgehoben sind“, freut sich Sturm-Sportchef Andreas Schicker in einer Vereinsaussendung.