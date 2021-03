„Am Flughafen ist es dann wirklich eskaliert“

Markus Katzer ist der Hauptdarsteller dieser Episode unseres Podcasts „Krone-Fußball-Geschichte(n)“: Im Gespräch mit Michael Fally (der Katzer gleich zu Beginn fälschlich als „Champions-League-Sieger“ bezeichnet und dafür von Katzer liebenswürdig gehäkerlt wird) erinnert sich „Mecki“ an seine Anfänge im Profi-Fußball, Zweifel an seinem Können, Respektsperson Hans Krankl, Vladimir Jugovic als Mitspieler, den Wechsel zu Rapid, seine zwei Meistertitel mit Grün-Weiß, Peter Pacult, Zoran Barisic - und natürlich an das „Wunder von Kazan“. Katzer: „Am Flughafen ist‘s dann wirklich eskaliert, das muss man schon sagen.“ Gute Unterhaltung mit Markus Katzer!