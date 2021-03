Eltern fordern Schulleiter: Direktor beschimpft

Die „Krone“ berichtete im Jänner über das Contact-Tracing-Amulett des Neumarkter Unternehmens Ruwido. Seit kurzem setzt auch das Wirtschaftskundliche Realgymnasium (WRG) in der Josef-Preis-Allee auf die digitalen Abstandsmesser, die auch das Contact-Tracing erleichtern sollen. „Alles freiwillig“, wie Schulleiter Gerhard Klampfer betont. Doch vor mehreren Wochen warf ein Maßnahmen-Gegner Klampfer in einer Chatgruppe mit rund 400 Mitgliedern dem virtuellen Mob zum Fraß vor. Auch er selbst erhielt das Schreiben, in dem seine pädagogische Ausbildung hinterfragt wird. „Ich fühle mich beschimpft“, so der Direktor. Von einem Vater eines Schülers stamme der Brief jedenfalls nicht, heißt es von dem Gymnasium.