Skigebiet Gaißau-Hintersee hat die Saison beendet

Das Salzburger Skigebiet Gaissau-Hintersee hat am Sonntag die Wintersaison 2020/21 wegen Schneemangels beendet. „Der Frühling hat uns im Griff und man kann dem Schnee beim Schmelzen zusehen“, erklärte Geschäftsführer Bernhard Eibl am Montagabend in einer Aussendung. Das Skigebiet in der Nähe der Stadt Salzburg ist am 16. Jänner 2021 nach zwei Jahren Stillstand wiedereröffnet worden.