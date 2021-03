Rasierklingen-Angriff im Häfen

Im Anschluss an die Tat wollte der junge Mann auch noch tief in die Trickkiste greifen: Er nahm die Rasierklinge in seinen Mund und wollte sie so wieder aus der Zelle rausschmuggeln. Doch den erfahrenen Beamten in der Justizanstalt Stein blieb dieses Versteck nicht verborgen.