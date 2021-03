Kim Kardashian: Skurriler Grund für Ehe-Aus

Vielleicht liegt das aber auch daran, dass Kanye die Scheidung als Bluff durchschaut hat? „Sie dachte, er würde es ernst nehmen, aber stattdessen vertraut er seinen Freunden an, dass er weiß, was sie vorhat“, so der Insider. Dass sie die Kontrolle verliere, das treffe die 40-Jährige besonders hart, heißt es weiter. „Die Kardashian-Familie mag es normalerweise, das Sagen zu haben, aber das ist bei Kanye so gut wie unmöglich. Er hat seine eigenen Pläne.“