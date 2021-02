138 Neuinfektionen im Bundesland Salzburg

Innerhalb einer Woche hat sich Zahl der Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen verdreifacht: Waren am vergangenen Sonntag in Salzburg nur fünf Menschen in intensivmedizinischer Behandlung, lag die Zahl heute, Sonntag, bei 15 Personen. Leicht sinkend ist hingegen die Gesamtzahl der Erkrankten in Spitalsbehandlung in Salzburg. Vergangenen Sonntag waren es 73 Menschen, an diesem Sonntag 71. Die Behörden meldeten am Sonntag außerdem erneut einen Todesfall. Bisher sind in Salzburg 492 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.