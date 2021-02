Kalajdzic: Verrückte Liebeserklärung an Kollegen

Als wäre die Situation nicht dramatisch genug, brach vor dem Spiel der wohl letzten Chance neue Unruhe über Schalke herein. Drei Profis sollen den Rauswurf von Coach Christian Gross verlangt haben. „Wenn wir so spielen und verteidigen, ist der Trainer die ärmste Sau“, nahm ÖFB-Torhüter Michael Langer, statt des verletzten Fährmann die Nummer eins, den Schweizer in Schutz. Einen erneuten Wechsel kann sich der kriselnde Traditionsklub ohnehin ersparen. Mit dem 1:5 in Stuttgart ist der Abstieg in die zweite Liga kaum noch zu verhindern.