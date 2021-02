Ruhende Bälle brachten den GAK auf die Erfolgsspur

Auswärtserfolg für Fußball-Zweitligist GAK! Die „Rotjacken“ setzten sich gestern bei Dornbirn mit 3:1 durch. Zwei Tore nach Standardsituationen ebneten den Weg zum Sieg. Liga-Rivale Kapfenberg tritt am Sonntag zum zweiten Mal in dieser Woche im Westen an, diesmal geht es gegen Innsbruck.