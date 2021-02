Zwei Autos kollidierten: Vier Verletzte

Gegen 9 Uhr lenkte eine 39-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz ihren Pkw auf der Bergschusterstraße in Richtung der Kreuzung mit der B73. Am Beifahrersitz saß ihre 14 Jahre alte Tochter, die 39-Jährige hatte bei der Anfahrt zur Kreuzung „Vorrang geben“. Zeitgleich lenkte eine 26-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark ihren Pkw auf der B73 von Seibuttendorf kommend in Richtung Breitenfeld. Als Beifahrerin fungierte ihre 17 Jahre alte Schwester. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum rechtwinkeligen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.