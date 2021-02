Alice Cooper: „Daheim bin ich ein echter Softie“

Auf der Bühne schlägt er gerne harte Töne an, privat gefällt er sich aber in der Rolle des sanftmütigen Großvaters - US-Rocker Alice Cooper sagt: „Daheim bin ich ein echter Softie.“ Der 73-Jährige liebe es, seine kleine Enkeltochter im Arm zu halten und durchs Haus zu tragen. „Ich weiß jetzt schon, dass ich meiner Enkelin niemals einen Wunsch abschlagen können werde. Ich werde sie sehr verwöhnen, so wie alle meine Enkel.“